7 settembre 2018

La partita di Coppa Svizzera fra il FC Sciaffusa e lo Young Boys, che avrà luogo domani sera, sarà sottoposta a videosorveglianza.

In particolare, le telecamere saranno usate durante i cortei dei tifosi e al momento del deflusso dopo l'incontro, ha comunicato oggi la polizia cantonale.

La sicurezza attorno allo stadio Lipopark viene rafforzata in particolare a causa della notevole mole di pubblico attesa. Le registrazioni potranno essere utilizzate in caso di violazioni della legge e nello specifico per l'identificazione delle persone che le hanno commesse.

