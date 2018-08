Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 agosto 2018 18.54 08 agosto 2018 - 18:54

È minacciosa la situazione per i pesci del Reno nella zona di Sciaffusa: sono già state recuperate 2 tonnellate di esemplari morti, una quantità pari a quella pescata nell'intero 2017. Gli esperti non parlano però ancora di una moria come quella dell'estate 2003.

Le misure adottate stanno infatti facendo presa, ha indicato oggi alla Keystone-ATS il responsabile cantonale della caccia e della pesca Andreas Vögeli. Migliaia di pesci si trovano ad esempio in aree del fiume con acqua fredda scavate appositamente o sono stati trasferiti in corsi d'acqua più freddi. Ieri sera una cinquantina di pescatori ha partecipato ad un'azione di evacuazione.

Dopo i temporali la temperatura dell'acqua si è un po' abbassata fino a poco sotto ai 26 gradi, contro i 27,5 ancora misurati lunedì sera. Tuttavia è ancora troppo caldo per certi pesci, che cominciano a mostrare sintomi di stress a partire dai 23 gradi.

