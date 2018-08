Oggi cimelo storico utilizzato per gite aeree panoramiche, lo JU-52 fu usato dall'esercito svizzero per oltre quarant'anni come velivolo da trasporto.

È stata una delle giornate più funeste della storia dell'aviazione civile svizzera: 24 persone hanno perso la vita sabato 4 agosto in due incidenti aerei avvenuti a poche ore l'uno d'all'altro. Nel primo è perita un'intera famiglia di 4 persone, nel secondo sono morte 20 persone.



Il sinistro con il bilancio più pesante si è verificato poco prima delle 17:00 sulla pendice occidentale del Piz Segnas, una vetta di 3'099 metri a cavallo tra i cantoni di Glarona e dei Grigioni. Uno storico trimotore Ju-52 della JU-AirLink esterno si è schiantato in territorio grigionese, sopra a Flims, in una zona a circa 2'540 metri di altitudine.



A bordo dell'apparecchio c'erano 17 passeggeri e tre membri dell'equipaggio (due piloti e una hostess). Sul luogo dell'incidente è stato rapidamente dispiegato un ampio dispositivo di salvataggio. L'intervento dei soccorritori è però stato vano: nessuno è sopravvissuto all'impatto, ha annunciato domenica in una conferenza stampa a Flims, la polizia cantonale dei Grigioni.



Le vittime sono 11 uomini e 9 donne di età compresa tra i 42 e gli 84 anni. Si tratta di otto coppie e altre quattro persone: 17 svizzeri e di una coppia di austriaci con il figlio. Il recupero dei corpi è ancora in corso e la loro identificazione richiederà giorni, ha precisato il responsabile dell'intervento di soccorso Andreas Tobler.



Soprannominato "Tante Ju" (zia Ju), il velivolo costruito nel 1939 apparteneva alla JU-Air, un'associazione che propone voli panoramici con i celebri aerei che per anni furono la colonna portante dell'aeronautica elvetica e, ancora prima, della Luftwaffe tedesca. In una nota in cui esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime, la JU-Air ha annunciato di avere immediatamente sospeso le operazioni di volo fino a nuovo avviso.

Lo Ju-52 HB-HOT era decollato venerdì 3 agosto dall'aerodromo di Dübendorf, nel cantone di Zurigo, in direzione di Magadino, presso Locarno, per una gita di due giorni, che comprendeva vari mezzi di trasporto, tra il Ticino e l'Italia. Il ritorno era programmato per sabato pomeriggio, con atterraggio a Dübendorf attorno alle 17:00, ma si è tragicamente concluso una decina di minuti prima nei Grigioni.

In questo video del sito RSI News, lo Ju-52 è filmato mentre decolla dalla pista dell'aerodromo di Locarno-Magadino:

Il passaggio dell'apparecchio nei cieli sopra il Ticino e sopra le Alpi è tra l'altro testimoniato anche da diverse foto scattate da lettori di siti di informazione online.

Lo Ju 52 è un aereo da trasporto tedesco costruito negli anni '30 del secolo scorso dalla Junkers, di uso sia civile che militare, in alcuni casi anche come bombardiere. Fu fra l'altro protagonista del ponte aereo organizzato nell'inverno 1942/1943 per venire in soccorso alla Sesta armata nazista accerchiata a Stalingrado.

L'aeronautica militare elvetica acquistò tre Ju 52 nel 1939 e per oltre 40 anni li usò come velivoli da trasporto: vennero abbandonati dall'esercito svizzero solo nel 1981. Da allora i tre apparecchi – che hanno le matricole HB-HOS, HB-HOP e HB-HOT – vengono usati per voli panoramici.

Circa sette ore prima del crash dello Ju-52, un altro schianto aereo ha annientato un'intera famiglia – padre, madre e due figli minorenni – in territorio di Hergiswil, nel cantone di Nidwaldo.



Il monomotore da cinque posti Socata TB-10 a bordo del quale viaggiavano era decollato alle 09:30 dall'aerodromo di Kägiswil, frazione di Sarnen, nel cantone di Obwaldo, ed era diretto in Francia. Una ventina di minuti dopo è avvenuto il crash, in una zona boscosa difficilmente accessibile.

L'incidente ha provocato un incendio: prima di poter intervenire è stato quindi necessario spegnere le fiamme con un elicottero. I soccorritori giunti poi sul posto hanno trovato il rottame del velivolo completamente carbonizzato, con le quattro vittime.

Per elucidare quanto successo in entrambi gli incidenti si è attivato il Ministero pubblico della Confederazione, che lavora in collaborazione con Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) nonché con le procure e le polizie dei due cantoni interessati.

Se la dinamica dello schianto dello Ju 52 non è ancora chiara, l'analisi del luogo dell'incidente consente di trarre qualche prima conclusione: "l'aereo è precipitato al suolo quasi verticalmente e a velocità relativamente elevata", ha dichiarato nella conferenza stampa a Flims Daniel Knecht, del SISI.

La causa del sinistro, tuttavia, deve ancora essere determinata: il SISI ritiene, sulla base delle prime informazioni, che non vi sia stata una collisione con un altro aeromobile o un cavo. "Non vi è stata alcuna interferenza esterna", ha precisato Knecht.

Il velivolo non avrebbe perso componenti prima dell'incidente, tuttavia "nulla è da escludere", ha ribadito l'esperto, sottolineando che il SISI sta indagando in tutte le direzioni, anche per chiarire se le alte temperature o la situazione meteorologica abbiano avuto un ruolo importante.

L'aria calda può influire sulla prestazione dei motori e quindi sulla quota operativa, ma questo scompenso può essere gestito – per esempio diminuendo il peso – e non può perciò essere considerato la causa principale di un crash, ha spiegato lo specialista

Le indagini sono tuttavia complesse, poiché il vecchio aeromobile non è dotato di dispositivi di registrazione resistenti agli urti: niente scatola nera quindi.

Daniel Knecht ha puntualizzato che non vi è fondamentalmente alcuna correlazione fra l'anzianità di un aereo e la sua sicurezza in volo. "Anche gli aeromobili più vecchi possono essere utilizzati in condizioni di sicurezza se sottoposti a una buona manutenzione", ha dichiarato.

Secondo JU-Air, l'apparecchio veniva sottoposto a controlli ogni 35 ore di volo. Lo Ju-52 HB-HOT era passato sotto la lente dei meccanici l'ultima volta alla fine di luglio ed era stato sottoposto all'ultima revisione annuale lo scorso inverno.



La sciagura aerea avvenuta il sul Piz Segnas è la più grave dal 2001 in Svizzera. Ecco una cronologia degli incidenti di vasta portata che hanno addentellati con la Confederazione e che si sono verificati negli ultimi due decenni:

2 settembre 1998: Un MD-11 della Swissair si inabissa ad Halifax, al largo delle coste canadesi, a causa di un incendio nel cockpit. I morti sono 229 (nessun sopravvissuto). Stando al rapporto finale l'incidente fu provocato da un arco elettrico partito probabilmente da cavi del sistema d'intrattenimento per i passeggeri e che diede fuoco a materiale d'isolazione in PET metallizzato sulla parte posteriore destra della cabina di comando. In quelle zona del cockpit non c'erano apparecchi di rilevamento del fumo o estintori automatici: questi dispositivi non erano obbligatori in base alle norme vigenti all'epoca.

10 gennaio 2000: Un Saab 340 della Crossair si schianta al suolo poco dopo il decollo dall'aeroporto di Zurigo-Kloten nella località di Nassenwil, nel comune di Niederhasli. Muoiono sette passeggeri e tre membri dell'equipaggio (nessun sopravvissuto). Il rapporto dell'Ufficio di inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) stabilirà che l'aereo era perfettamente funzionante, ma che i due piloti - che avevano entrambi imparato il mestiere in Russia - non erano stati istruiti a sufficienza sulle procedure di volo occidentali.

24 novembre 2001: Un Avro RJ 100 (Jumbolino) Crossair proveniente da Berlino precipita a Bassersdorf (cantone di Zurigo) in fase di atterraggio all'aeroporto di Kloten. Il bilancio è di 24 morti, nove persone sopravvivono. Il rapporto dell'UIIA, pubblicato nel febbraio 2004, ha stabilito che la causa diretta del disastro furono gli errori di pilotaggio: comandante e copilota, consapevolmente, non osservarono le procedure di avvicinamento. Ma presso Crossair questo era prassi comune: gli inquirenti hanno messo in luce altri 40 casi simili. Da parte sua l'Ufficio federale dell'aviazione civile non aveva eseguito controlli sufficienti.

1. luglio 2002: Nei cieli di Überlingen (località tedesca nei pressi del lago di Costanza) un Tupolev 154 della "Bashkirian Airlines" (compagnia dell'omonima repubblica autonoma russa) con 69 persone a bordo, proveniente da Mosca e diretto a Barcellona, entra in collisione ad 11'000 metri d'altezza con un Boeing 757 cargo della Dhl sul quale si trovavano il pilota e un copilota. Muoiono tutte le 71 persone coinvolte nell'incidente, fra cui 47 scolari di Ufa in vacanza-premio in Spagna. Il 24 febbraio 2004 il controllore di volo della società elvetica Skyguide in servizio la sera della tragedia viene ucciso da un russo che nella sciagura aveva perso la moglie, una figlia e un figlio. L'omicida viene condannato e una volta scontati i due terzi della pena nel 2007 torna in patria, dove viene accolto come un eroe.

