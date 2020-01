Diverse migliaia di giovani venuti da tutta la Svizzera sono riuniti oggi a Losanna per una nuova manifestazione in favore del clima. Vi partecipa pure l'attivista svedese Greta Thunberg, che si era già recata lo scorso anno nel capoluogo vodese.

Il collettivo elvetico dello Sciopero del clima ha voluto sottolineare il primo anniversario del movimento, invitando tutti i militanti a partecipare alla manifestazione nazionale odierna. A un anno di distanza gli scioperanti criticano sempre l'inazione dei governi e dei responsabili economici.

Nel corteo sono rappresentate tutte le generazioni, anche se i giovani sono largamente in maggioranza. Su manifesti e striscioni figurano vari slogan in favore della protezione dell'ambiente.

Il corteo, che ha presso avvio dalla piazza della stazione alle 10.50, si snoda su un percorso di 2,6 km per le strade di Losanna fino alla piazza della Riponne. Greta Thunberg vi pronuncerà un discorso, stando agli organizzatori, così come l'attivista kenyana Njoki Njoroge Njehû. Un minuto di silenzio è pure previsto in relazione agli incendi in Australia.

Dopo Losanna, la 17enne Thunberg si sposterà a Davos (GR). Nella località grigionese, la giovane svedese è stata invitata a partecipare al Forum economico mondiale (WEF), che si tiene dal 21 al 24 gennaio.

