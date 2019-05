Venticinque città in tutta la Svizzera, cui si aggiungono diversi centri minori, hanno visto sfilare pacificamente oltre 20 mila persone, soprattutto giovani, datesi appuntamento per lo sciopero mondiale del clima, cui hanno aderito globalmente 263 città in 107 Paesi.

Lo ha indicato in un tweet l'icona del movimento, la 16enne svedese Greta Thunberg, in lizza per il premio Nobel della pace 2019. Rispetto ai mesi scorsi, la partecipazione è risultata in calo.

Quella odierna è la quinta manifestazione del genere che si tiene nella Confederazione dall'inizio dell'anno, la terza che cade di venerdì, dopo quelle del 18 di gennaio (22 mila partecipanti) e del 15 di marzo (50 mila partecipanti).

Rispetto agli appuntamenti precedenti, si è notato un calo dei partecipanti un po' dappertutto. Oltre a una certa stanchezza, la flessione potrebbe spiegarsi anche con la concomitanza degli esami liceali.

Simili le richieste dei convenuti nelle varie località: dichiarare l'emergenza climatica e ridurre drasticamente le emissioni di gas serra entro il 2030, soprattutto da parte dei Paesi più inquinanti.

A Losanna, stando a informazioni fornite dalla polizia a Keystone-ATS, 4500 persone si sono radunate per chiedere un'azione energica contro il cambiamento climatico, mentre in occasioni precedenti erano stati stimati fino a 10 mila partecipanti.

Circa 2000 persone, secondo la polizia, hanno preso parte al corteo di protesta a Ginevra, la metà rispetto alla manifestazione del 15 marzo. Slogan a favore di un intervento tempestivo per contenere il riscaldamento climatico sono stati scanditi anche a Delémont, Friburgo e Neuchâtel.

Per quanto riguarda la Svizzera tedesca, proteste si sono tenute a Zurigo, Basilea, Lucerna, San Gallo, Berna, giusto per citare i centri più importanti. Solo a Zurigo, le autorità hanno stimato 10 mila partecipanti, molti dei quali con in mano rami e cespugli per rendere attenti sui pericoli della deforestazione selvaggia.

Giovani e meno giovani hanno animato anche le strade di Berna dove sono state stimate 6500 persone. Manifestazioni analoghe si sono avute in altre località: Langenthal, Burgdorf, Münsingen, Köniz, Bienne e Thun. In totale 7400 persone avrebbero risposto all'appello di Greta Thunberg nel Cantone.

Slogan pro-clima anche a Lucerna (circa 500 persone), a San Gallo (700 persone) e Basilea.

