Lo sciopero delle donne, in programma in tutta la Svizzera il prossimo 14 giugno, è condiviso da quasi due terzi della popolazione, ma il movimento non riceve il sostegno da parte della destra. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Tamedia e pubblicato oggi.

La giornata ottiene il consenso del 63,5% delle persone intervistate, indica Tamedia. Tra gli uomini, la quota si attesta al 57%, mentre 7 donne su 10 sono favorevoli allo sciopero. I contrari, viene sottolineato, sono il 34,5% della popolazione interrogata, mentre il 2% non ha voluto prendere posizione sull'argomento.

Dal sondaggio, realizzato online dal 22 al 23 maggio su un campione di 19'018 persone in tutta la Svizzera, emergono significative differenza tra i sostenitori dei partiti. Il margine di errore è di +/- 1,4 punti percentuali.

Gli elettori che votano Verdi (92%) e Partito socialista (90%) sostengono in larga misura lo sciopero delle donne, seguiti da Verdi liberali (80%). Alla domanda "Sostenete la mobilitazione del 14 giugno?", i simpatizzanti del PPD hanno risposto "si" (39%) o "piuttosto sì" (26%), allineandosi al pensiero di chi vota il Partito Borghese Democratico (rispettivamente 36 e 32%).

L'UDC è l'unico partito in cui a prevalere sono i contrari: il 56% degli intervistati ha indicato di non sostenere lo sciopero. I "sì" e i "piuttosto sì" dei democentristi si attestano al 42%, mentre tra le file del PLR la quota dei favorevoli è pari al 56%.

