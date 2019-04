Complice l'uso di computer, smartphone e tablet gli scolari hanno sempre più difficoltà a scrivere a mano.

"Effettivamente non riescono più a scrivere testi di una certa lunghezza come facevano anche solo dieci anni fa", afferma Beat Zemp, presidente centrale di Docenti svizzeri (DCH), la federazione nazionale degli insegnanti, in dichiarazioni riportate dalla Schweiz am Wochenende.

Zemp prende posizione su una recente inchiesta realizzata in Germania, che ha messo in luce come gli allievi scrivono in modo troppo lento e poco comprensibile, per poi avere anche troppo spesso dei crampi. I risultati sono considerati allarmanti perché la scrittura favorisce l'apprendimento, la comprensione e l'ortografia. Questo vale anche per gli studenti: chi fa le annotazioni a mano ha migliori prestazioni di chi scrive sul laptop.

