Multato, a due riprese e per un totale di 200 franchi, perché alle 4.00 del mattino circolava con uno scooter sul marciapiede per distribuire i giornali: è la disavventura accaduta a un 48enne zurighese a Bülach, nel canton Zurigo.

"La cosa mi fa parecchio arrabbiare", riferisce Ivan Richner - questo il nome dell'uomo - in dichiarazioni riportate oggi dal Blick. "Ho solo fatto il mio lavoro: le cassette delle lettere non sono sulla strada e alle 4.00 del mattino non ho certamente messo in pericolo nessuno".

Richner, che con i soldi raccolti distribuendo tre giornali arrotonda i magri guadagni della tavola calda che gestisce in una zona industriale, è rimasto vittima del freddo occhio di una macchina: il suo reato è stato infatti immortalato - due volte - da una telecamera di sorveglianza, posta su una strada per verificare il rispetto del senso unico da parte delle auto.

Neuer Inhalt Horizontal Line