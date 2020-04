Le scuole utilizzano i sistemi di apprendimento digitale per differenziare i compiti e adeguare l'insegnamento alle esigenze dei singoli allievi, spiega Huber. Secondo lui, l'apprendimento misto - un mix di apprendimento in classe e apprendimento digitale - è destinato ad imporsi sempre di più.

Nel complesso, gli alunni affermano di dedicare alla scuola in media circa 18 ore alla settimana, come mostra il grafico seguente. (Solitamente, gli alunni della stessa età nel Cantone di Zurigo trascorrono in classe fino a 26 ore alla settimana).

Tra le spiegazioni più probabili ci sono la mancanza di motivazione e/o la mancanza di sostegno e di risorse a casa. Huber ha anche sentito parlare di scuole in Svizzera che hanno dovuto offrire delle connessioni illimitate a Internet ad alcune famiglie in modo da poter raggiungere tutti gli allievi.

"Quasi un bambino su cinque considera questo periodo [di chiusura delle scuole] come una vacanza o un'esperienza davvero stressante, ma non lo usa per imparare", afferma Stephan Huber, direttore dell'IBB e promotore dello studio.

In Svizzera, le scuole sono chiuse dal 16 marzo, ciò che ha costretto circa un milione di alunni a proseguire l'anno scolastico tramite l'apprendimento a distanza. Non è ancora chiaro quando si tornerà in classe. Un annuncio in questo senso è atteso dalla seduta del governo svizzero del 16 aprile.

Quasi il 20% degli allievi di età compresa tra i 10 e i 19 anni afferma di dedicare all'apprendimento meno di nove ore a settimana, secondo il Barometro della scuolaLink esterno , uno studio condotto dall'Istituto di management e di economia dell'istruzione (IBB) dell'Alta scuola pedagogica di Zugo e pubblicato domenica. L'analisi ha considerato oltre 7'100 alunni, genitori, insegnanti e altre parti interessate in Svizzera, Germania e Austria con lo scopo di illustrare il modo in cui la popolazione sta facendo fronte alla chiusura delle scuole.

