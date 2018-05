Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 19.37 15 maggio 2018 - 19:37

Amazon è uno dei colossi tassati a Seattle per aiutare i senzatetto.

Seattle sfida Amazon e Starbucks e approva una tassa sulle grandi aziende per far fronte all'emergenza senzatetto, divenuta una vera piaga. La "rivolta" delle big è immediata.

Amazon si dice ''delusa'', mentre Starbucks attacca la città che ''spende ma non riforma e sbaglia senza essere ritenuta responsabile'' delle sue azioni.

Parole dure che seguono il via libera all'unanimità del consiglio comunale alla cosiddetta "Amazon Tax", l'imposta sulle aziende che realizzano ricavi per almeno 20 milioni l'anno. Una tassa annuale da 275 dollari a dipendente, con la quale la città prevede di raccogliere 50 milioni di dollari da destinare alla costruzione di abitazioni per i senzatetto.

