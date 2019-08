L'ubicazione delle sedi di produzione della SSR non va sancita a livello di legge, secondo la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni degli Stati.

L'ubicazione delle sedi di produzione della SSR non va sancita a livello di legge. È l'opinione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni degli Stati, che ha bocciato cinque iniziative parlamentari e una cantonale in tal senso.

La commissione, si legge in una nota odierna dei Servizi del Parlamento, si era già occupata in aprile delle sedi di produzione della SSR e del previsto trasferimento di una parte dello studio radio di Berna a Zurigo. In quell'occasione aveva respinto un'iniziativa parlamentare, poi ritirata agli Stati.

Il Nazionale ha però dato seguito a cinque iniziative di identico tenore. Dopo l'annuncio di questi testi, la SSR ha annunciato che avrebbe lasciato alcuni programmi a Berna. La commissione rimane ad ogni modo del parere che non sia compito del legislatore mettere in discussione le decisioni strategiche della SSR.

Con 11 voti contro 1 è stato pertanto deciso di proporre alla propria Camera di non dare seguito alle cinque iniziative parlamentari. All'unanimità viene anche consigliato di non dare seguito all'iniziativa cantonale di Ginevra, sempre sullo stesso tema.

