Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 16.41 03 agosto 2018 - 16:41

È andata in fallimento la casa madre dei circa 140 negozi OVS in Svizzera.

La società Sempione Fashion, con sede a Freienbach (SZ), casa madre dei circa 140 negozi OVS in Svizzera, è andata in fallimento. Lo ha stabilito ieri il giudice unico del Tribunale distrettuale di Höfe (SZ), che a maggio aveva già concesso la moratoria concordataria.

I creditori dispongono di quattro settimane per inoltrare le loro richieste. Lo ha indicato Notariat Höfe, uno studio notarile locale designato come ufficio di fallimento per questa vicenda, in un'informazione ai creditori pubblicata sul proprio sito internet. Secondo la legge cantonale svittese tutti gli studi notarili svolgono anche la funzione di ufficio di fallimento.

Data l'ampiezza della procedura, Notariat Höfe è confrontato a problemi di capacità. In occasione della prima assemblea dei creditori, chiederà dunque la nomina di una speciale amministrazione del fallimento. Precisa che per il momento non fornisce altre informazioni.

L'apertura della procedura di fallimento segna inequivocabilmente la fine di ogni speranza di salvare Sempione Fashion ed evitare la soppressione di 1180 posti di lavoro, molti anche in Ticino. I licenziamenti erano stati pronunciati alla fine di giugno. OVS aveva rilevato i punti vendita di Charles Vögele nell'autunno del 2016. La scorsa estate circa 140 negozi erano stati trasformati e ribattezzati OVS. Il marchio non è però riuscito ad affermarsi e molti impieghi sono stati soppressi già negli scorsi mesi.

