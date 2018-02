Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 7.26 16 febbraio 2018 - 07:26

Il Senato Usa ha respinto ieri sera un progetto di legge repubblicano che recepiva la proposta della Casa Bianca su dreamer e immigrazione, dopo aver bocciato poco prima una iniziativa bipartisan su cui Trump aveva minacciato il veto.

L'esito finale è stato 39 sì (contro i 60 necessari) e 60 no. La proposta del presidente prevede una 'sanatoria' per 1,8 milioni di dreamer, fondi per il muro e la sicurezza del confine, ma anche abolizione della lotteria dei visti e riduzione della catena migratoria al nucleo famigliare.

Dopo che il Senato ha respinto due differenti proposte di legge, non è chiaro come proseguirà il dibattito sull'immigrazione né il futuro dei dreamer, il cui programma di protezione contro le espulsioni (Daca) è stato abolito da Trump e scade il 5 marzo. Il Senato ha bocciato infatti anche due più modeste misure, una promossa da un gruppo di centristi (54 sì sui 60 necessari) e l'altra scritta dal repubblicano McCain e dal democratico Coons (52 sì), per estendere la protezione legale dei dreamer oltre la scadenza.

