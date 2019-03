Gli apolidi residenti in Svizzera sono circa 600, e sono aumentati del 150% dal 2013. Lo scorso novembre le Nazioni Unite hanno criticato la Confederazione poiché non esiste una legislazione specifica che disciplini l'apolidia, e il diritto svizzero non garantisce l'audizione, l'assistenza o l'autorizzazione formale a rimanere sul territorio per tutta la durata del procedimento.

Spesso essere apolidi vuol dire non poter andare a scuola, essere visitati da un medico, avere un lavoro, aprire un conto in banca, comprare una casa e persino sposarsi.

"L’apolidia è la condizione di un individuo che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto il diritto fondamentale alla nazionalità né assicurato il godimento dei diritti ad essa correlati", così l' Alto commissariato Onu per i rifugiatiLink esterno descrive questa condizione che riguarda circa 10 milioni di persone nel mondo.

Cosa significa non avere una nazionalità? Anche in Svizzera il fenomeno dell'apolidia esiste e tocca circa 600 individui. Ma chi sono e che tipo di difficoltà incontrano? Scopriamolo in questo approfondimento della trasmissione "Il Quotidiano".

