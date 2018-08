Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 agosto 2018 11.55 02 agosto 2018 - 11:55

Grosso sequestro di cocaina in Appenzello interno

La polizia cantonale di Appenzello Interno ha sequestrato 69 chilogrammi di cocaina nascosti in un contenitore destinato a un'azienda locale. L'uomo impegnato nel trasporto, un autista polacco di 34 anni, è stato arrestato.

Si tratta del più grosso sequestro mai realizzato nel cantone, si legge in un comunicato odierno del Ministero pubblico.

Il ritrovamento è stato fatto il 26 luglio nel corso di indagini sull'azienda in questione. A causa dell'inchiesta ancora in corso, il nome dell'azienda e la località precisa non vengono specificate.

Dopo l'iniziale arresto, l'autista polacco è stato rimesso in libertà, ha sottolineato la procura. La droga sequestrata verrà distrutta. L'indagine è condotta dalle autorità appenzellesi in collaborazione con l'Amministrazione federale delle dogane, la polizia cantonale sangallese e l'Ufficio federale di polizia (fedpol).

