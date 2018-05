Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 maggio 2018 - 17:24

La questione del Kosovo resta l'unico serio ostacolo nel cammino della Serbia verso l'integrazione nell'Unione europea. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha esortato le autorità di Pristina a imboccare la via del compromesso e a fare concessioni.

"L'unico grosso problema che vedo come un serio ostacolo al nostro cammino europeo è la questione del Kosovo", ha detto Vucic in una intervista all'agenzia Afp ripresa dai media serbi e di altri Paesi.

A suo avviso, il dialogo fra Belgrado e Pristina facilitato dalla Ue ha registrato una frenata poiché le autorità kosovare non hanno consentito finora, a cinque anni dalla firma degli accordi di Bruxelles, la creazione in Kosovo della Comunità delle municipalità a maggioranza di popolazione serba. Purtroppo, ha constatato Vucic, la parte kosovara albanese non è disposta a fare alcuna concessione.

