Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 18.47 28 aprile 2018 - 18:47

Il presidente Aleksandar Vucic ha ribadito la scelta di neutralità militare della Serbia, che è a suo avviso la politica migliore e più vantaggiosa per il Paese.

"Non abbiamo alcuna intenzione di aderire a una qualsivoglia alleanza militare, ivi compresa la Nato", ha detto Vucic ai giornalisti oggi a Belgrado. "La politica che conduciamo è la migliore e la più sicura per la Serbia", ha aggiunto. Il presidente ha sottolineato al tempo stesso che Belgrado intende mantenere stretti rapporti di amicizia e collaborazione con la Russia, alla quale non imporrà sanzioni.

La Serbia collabora con l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato) nell'ambito del programma di Partnership per la pace, e i sondaggi indicano che la popolazione è all'80% circa contraria a entrare nell'Alleanza atlantica, memore dei bombardamenti condotti dalla Nato contro la Serbia di Slobodan Milosevic nella primavera 1999 durante la guerra del Kosovo.

