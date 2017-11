Questo contenuto è stato pubblicato il 14 novembre 2017 12.15 14 novembre 2017 - 12:15

Gli stranieri residenti in Svizzera sono oltre due milioni e rappresentano oggi quasi un quarto della popolazione totale. Ma chi sono questi stranieri che sono spesso al centro dei dibattiti politici? Tutti i dettagli delle statistiche più recenti nei grafici.

La Svizzera è uno dei paesi con la più alta proporzione di stranieri (il 24,9% nel 2016) sul proprio territorio. Solo pochi singoli casi, come i paesi del petrolio o delle città-stato come il Lussemburgo, hanno percentuali ancora più elevate della Svizzera.

Il grafico sottostante presenta le nazionalità di tutti gli stranieri che vivono in Svizzera. Oltre l'80% proviene da Paesi europei. I cittadini tedeschi, italiani, portoghesi e francesi da soli costituiscono quasi la metà di tutti gli stranieri in Svizzera.

sunburst graphic

In un anno, la proporzione di stranieri è aumentata di 0,3 punti percentuali (24,6% di stranieri nel 2015). Con in media 18,6 arrivi ogni 1000 abitanti nel 2015, la Svizzera non è più in testa alla classifica dei paesi di immigrazione europei. Al primo posto figura la Germania con oltre 19 arrivi per 1000 abitanti. L'immigrazione in Svizzera rimane comunque importante se paragonata a quella nel Regno Unito (9,7), in Spagna (7,3) o in Francia (5,4).

L'elevato tasso di immigrazione in Svizzera non è certo una novità. L'immigrazione è un tema ricorrente degli ultimi cinquant'anni, su cui gli svizzeri hanno votato più volte. Così, nel febbraio 2014, i votanti hanno approvato, con una maggioranza risicata, un'iniziativa popolare che prevede un freno all'immigrazione.

La proporzione di stranieri e la loro nazionalità di origine variano notevolmente nelle diverse regioni della Svizzera, come illustrato nelle mappe qui sotto. Nella Svizzera francese, all'ovest, c'è la più alta percentuale di stranieri, in forte contrasto con la situazione nella Svizzera centrale. I cittadini italiani, tedeschi e francesi sono proporzionalmente più numerosi nelle regioni della Confederazione in cui si parla la loro lingua madre.

maps Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti. .

Va inoltre notato che, poiché la nazionalità svizzera non si acquisisce automaticamente, molti stranieri nati nella Confederazione mantengono la loro cittadinanza di origine. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, nel 2016 c'erano più di 403'000 stranieri nati in Svizzera, ossia un quinto della popolazione "straniera". Tra gli stranieri nati fuori dal territorio elvetico, il 44% risiede in Svizzera in modo permanente da almeno 10 anni.

