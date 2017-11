Diritto d'autore

Battaglia in vista sul preventivo della Confederazione Marc-André Miserez 28 novembre 2017 - 16:30 È il più grande pacchetto al vaglio del parlamento durante la sessione invernale. Una volta ancora, il preventivo della Confederazione non sfuggirà a un ping-pong tra le Camere. In gioco ci sono differenze di centinaia di milioni, per un bilancio che dovrebbe comunque restare positivo. La Svizzera è infatti campionessa d’Europa in materia di debito pubblico. Nella versione prevista dal governo svizzero, il preventivo della Confederazione prevede entrate per 71,3 miliardi di franchi e uscite per 71,2 miliardi, ossia un’eccedenza di 100 milioni. Prima dell’esame da parte del parlamento, le commissioni delle due Camere hanno pubblicato le loro proposte di emendamenti. In entrambi i casi, i cambiamenti richiesti (economie, nuove entrate, nuove spese) permetterebbero comunque chiudere i conti in positivo: un’eccedenza di 33 milioni secondo la proposta del Consiglio degli Stati (Camera alta) e di 464 milioni secondo il Nazionale (Camera bassa). Come ogni anno, è tra i deputati che il dibattito sarà più animato. Il Consiglio nazionale è infatti molto più polarizzato rispetto agli Stati e la sua commissione ha presentato nientemeno che 80 emendamenti, di cui tre quarti provengono dal campo rosso-verde o dall’Unione democratica di centro (UDC, destra conservatrice). I risultati delle votazioni saranno probabilmente risicati: in commissione, 22 decisioni sono state prese soltanto con un solo voto di scarto. Sempre gli stessi nel mirino Come da consueto, l’UDC chiede tagli supplementari dell’ordine di 554 milioni. A farne le spese sarebbero la cassa pensione federale, i funzionari della Confederazione, i programmi di ottimizzazione energetica e a favore delle energie rinnovabili, la cultura, la prevenzione nel campo della salute, le università e l’aiuto allo sviluppo. L’UDC non dimentica nemmeno le sue radici agrarie. Con il sostegno di una parte della destra liberale-radicale e del centro democristiano, vuole stanziare altri 90 milioni a favore dell’agricoltura. A sinistra – e anche qui le priorità sono note – ci si batte per salvare i crediti per formazione, ricerca, ambiente, aiuto allo sviluppo e attività sociali. Va notato che negli ultimi dieci anni, fatta eccezione per il 2014, il bilancio della Confederazione è sempre stato positivo e ben al di sopra delle previsioni. Anche i conti 2017 dovrebbero chiudersi con un’eccedenza di circa 800 milioni nel bilancio ordinario, a fronte di un deficit preventivato di 250 milioni. Svizzera buona allieva Dall'entrata in vigore dell’articolo costituzionale sul «freno all'indebitamento», nel 2003, la Svizzera è la miglior allieva del continente nel campo dell’equilibrio delle finanze pubbliche. Malgrado sia rimasta fuori dall’Unione europea, è uno dei pochi paesi ad aver rispettato fin dall'inizio i «criteri di convergenza» del Trattato di Maastricht, con il quale sono state gettate le basi nel 1992 dell’unione economica monetaria e della creazione dell’euro. Il debito complessivo (amministrazioni pubbliche e sicurezza sociale) è così sceso dal 50,7% nel 2003 al 29% nel 2016. Di fronte a una situazione così favorevole, sono in molti (soprattutto a sinistra) a chiedere regolarmente di allentare il corsetto imposto dalla regola sul freno all'indebitamento. Questa impedisce infatti di adibire i fondi non utilizzati ad altri scopi che la riduzione del debito.