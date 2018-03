Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 21.11 26 marzo 2018 - 21:11

La Corea del Sud è il primo partner commerciale degli Usa a uscire dal groviglio dei dazi sull'acciaio annunciati da Donald Trump da venerdì, strappando l'esenzione permanente all'aliquota del 25% in cambio di maggiore apertura all'import di auto americane.

Gli sviluppi hanno risolto un'incertezza nei mercati scossi "dalle azioni commerciali Usa contro la Cina", ha commentato il ministero del Commercio Kim Hyun-chong sulla svolta aiutata dal negoziato di revisione dell'accordo di libero scambio (Korus) su cui c'è stata l'intesa "di principio" su alcuni punti chiave.

Se a Seul è tornato l'ottimismo malgrado l'introduzione di quote decise dagli Usa per 2,68 milioni di tonnellate annue di acciaio (il 70% della media 2015-2017), a Pechino dalla tre giorni del China Development Forum sono emersi i segnali che "il dialogo va avanti" tra Usa e Cina, ha detto all'ANSA Zhu Min, ex numero due del Fmi.

Neuer Inhalt Horizontal Line