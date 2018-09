Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Per il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) la Posta deve sospendere la decisione di sostituire i treni con camion per il trasporto di spedizioni postali dal centro di distribuzione di Härkingen a Thun (foto d'archivio)

La Posta deve sospendere la decisione di sostituire i treni con camion per il trasporto di spedizioni postali dal centro di distribuzione di Härkingen (SO) a Thun (BE).

È quanto chiede il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) in un comunicato odierno. Per il gigante giallo la priorità è soddisfare l'esigenza della clientela.

Il 23 agosto i macchinisti di Thun sono stati informati sulla cessazione delle spedizioni postali a partire dal 15 ottobre, scrive il SEV nella nota, aggiungendo che ciò si traduce in meno lavoro e un futuro incerto.

Secondo il sindacato, la Posta intende trasportare la merce con autocarri direttamente agli uffici postali nell'Oberland bernese, senza passare dalla stazione merci di Thun. È incomprensibile - afferma il SEV - che un'ex regia federale trasferisca le spedizioni su strade sempre più intasate, tra l'altro, indebolendo il trasporto merci e l'azienda FFS Cargo, di proprietà della Confederazione. La Posta non vuole rivelare quanti camion circoleranno giornalmente al posto dei circa quattordici vagoni ferroviari e neppure l'importo risparmiato, aggiunge la nota.

"Posta e FFS Cargo devono cercare una soluzione per continuare a gestire con la ferrovia il trasporto di pacchi tra Härkingen e l'Oberland bernese in modo ecologico, anche se la soluzione stradale è più economica", afferma il segretario sindacale Philipp Hadorn, citato nel comunicato.

Per soddisfare l'esigenza del cliente, la Posta desidera trasportare i pacchi il più velocemente possibile tra il luogo di spedizione e la destinazione: "Insieme a FFS Cargo, la Posta sta lavorando per sviluppare soluzioni. FFS Cargo è chiamata a offrire un traffico di carri merci veloce e conforme ai tempi", ha scritto il gigante giallo al SEV.

