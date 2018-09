Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

11 settembre 2018 14.26

Dodici anni di carcere, un trattamento ambulatoriale e ingenti indennizzi: questa la condanna inflitta oggi in appello dal Tribunale cantonale di San Gallo al principale imputato per l'assalto a una piantagione indoor di cannabis avvenuta nel 2015 ad Altstätten (SG).

L'uomo aveva gravemente ferito due guardiani con un fucile a pallini.

Il 16 febbraio 2015 di primo mattino sei uomini provenienti dalla regione di Zurigo e vestiti con uniformi della polizia diedero l'assalto al capannone che nascondeva la piantagione: l'imputato oggi 42enne sparò diversi colpi ferendo gravemente i due guardiani. Gli assalitori volevano denaro e droga, ma quando si resero conto che uno dei guardiani rischiava di morire a causa delle ferite, abbandonarono l'impresa e si diedero alla fuga. Uno di loro avvertì i soccorsi. La polizia, giunta sul posto, scoprì la grande piantagione di canapa, gestita in modo professionale, e sequestrò 10 mila piante.

Il 29 marzo 2017, in primo grado, lo sparatore è stato condannato dal Tribunale regionale della Rheintal (Valle del Reno, dove si trova Altstätten) a dieci anni e mezzo di reclusione e a una terapia "stazionaria". A quest'ultima in particolare l'uomo si è opposto durante il processo d'appello svoltosi a fine agosto. Con successo: la corte si è limitata ad ordinare un trattamento ambulatoriale in aggiunta alla pena detentiva. In compenso ha però accresciuto la durata di quest'ultima, andando persino oltre la richiesta del pubblico ministero, che chiedeva undici anni.

Al guardiano ferito in modo più grave l'imputato dovrà versare una riparazione morale di 85'000 franchi, all'altro di 28'500 franchi. La sentenza può ancora essere contestata davanti al Tribunale federale.

L'uomo è pluripregiudicato e sta scontando la pena anticipatamente. Il primo settembre 1997 aveva partecipato alla spettacolare rapina contro l'ufficio postale presso la chiesa Fraumünster a Zurigo, nella quale cinque uomini avevano sottratto un bottino di 53 milioni di franchi. Tutti sono stati in seguito arrestati.

