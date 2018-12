SG: 22enne muore in incidente a Ricken

Una 22enne è morta la sera di Natale a Ricken (SG) a causa di un incidente stradale. Un'altra donna è stata portata in ospedale con ferite dall'entità sconosciuta.

L'esodio è avvenuto attorno alle 21:45, ha comunicato oggi la polizia cantonale. Un automobilista, anche lui 22enne, per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo, che è finito nella corsia opposta, centrando un'auto che procedeva correttamente. Quest'ultimo mezzo è stato sbalzato in un prato.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la 22enne è morta ancora sul posto. L'altra donna presente nell'auto, una 52enne, è stata portata in ospedale dalla Rega. Per l'automobilista che ha provocato l'impatto e un suo passeggero non è stato necessario il ricovero.

Neuer Inhalt Horizontal Line