Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 novembre 2018 9.37 05 novembre 2018 - 09:37

Otto imputati sono processati da stamane a Mels, nel canton San Gallo, per aver imbrogliato, con progetti di costruzioni truffaldini, centinaia di persone che avevano investito in cooperative edilizie e che hanno perso complessivamente decine di milioni di franchi.

Otto imputati sono processati da stamane a Mels, nel canton San Gallo, per aver imbrogliato, con progetti di costruzioni truffaldini, centinaia di persone che avevano investito in cooperative edilizie e che hanno perso complessivamente decine di milioni di franchi.

Il processo è cominciato con all'ordine del giorno il chiarimento di questioni preliminari. Domani saranno ascoltati gli imputati. Il tribunale distrettuale di Werdenberg-Sarganserland ha previsto tre settimane di dibattimenti. Le sentenze saranno rese note il 30 novembre.

Gli otto sono accusati in vario grado di reati del diritto fallimentare, truffa, amministrazione infedele, falsificazione di documenti e appropriazione indebita. Rischiano pene detentive di diversi anni.

Gli addebiti risalgono fino al 2005. Più di 500 investitori hanno perso il loro denaro presso la fallita cooperativa immobiliare (Wohnbaugenossenschaft) Isenbach a Illnau-Effretikon (ZH) dopo aver investito ciascuno per le sue quote di partecipazione in genere tra i 20'000 e i 50'000 franchi (ma alcuni anche centinaia di migliaia di franchi). Il capitale sociale della cooperativa di oltre 20 milioni di franchi è andato completamente perso. Durante la procedura di fallimento, 210 creditori hanno avanzato pretese per oltre 43 milioni di franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano