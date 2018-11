Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 novembre 2018 11.08 12 novembre 2018 - 11:08

Spettacolare furto la notte scorsa in una gioielleria del centro storico di San Gallo: tre individui hanno utilizzato un'automobile rubata come ariete allo scopo di aprirsi un varco e sottrarre orologi e gioielli per diverse centinaia di migliaia di franchi.

Poco prima delle 4.00 ignoti hanno investito l'ingresso del negozio con la parte anteriore di una station wagon, informa in un comunicato la polizia cantonale sangallese. I ladri hanno poi abbandonato il veicolo sulla scena del crimine e sono fuggiti con un'altra vettura, riferiscono le forze dell'ordine. L'effrazione ha causato danni materiali per diverse decine di migliaia di franchi.

Malgrado le ricerche, i malfattori non sono stati arrestati. Il colpo era ben preparato, ha riferito il portavoce della polizia Daniel Hug a Keystone-ATS. L'impatto tra l'auto e la gioielleria ha fatto scattare l'allarme e la polizia è arrivata velocemente sul posto: i ladri hanno avuto a disposizione solo pochi minuti per svuotare le vetrine e fuggire. La gioielleria era già stata teatro di un furto simile qualche anno fa ed era in seguito stata protetta con travi di metallo. Nonostante ciò i ladri sono riusciti nuovamente a creare un passaggio per entrare.

