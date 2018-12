SG: Auto si capovolge due volte a Gähwil, due feriti

Un'automobilista 77enne e il passeggero 48enne sono rimasti feriti ieri sera in un incidente a Gähwil (SG). L'auto è finita lungo un pendio, capovolgendosi due volte. La donna è stata elitrasportata all'ospedale, mentre l'uomo ha subito solo ferite leggere.

La 77enne si è messa alla guida attorno alle 22.20, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese. La conducente è però partita in contromano, scontrandosi contro una parete in legno, successivamente è ripartita finendo con la sua auto lungo un pendio.

Il veicolo si è capovolto due volte, fermandosi diversi metri al di sotto della carreggiata, precisa la polizia, sottolineando che la vettura è andata completamente distrutta. I due occupanti sono stati estratti dall'auto dai soccorsi e dai vigili del fuoco.

Neuer Inhalt Horizontal Line