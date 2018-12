SG: bimba morta, genitori condannati per omicidio colposo

La coppia che nel 2015 aveva lasciato morire la figlia di 23 mesi a Staad (SG) è stata ritenuta responsabile della morte della bimba.

Il Tribunale distrettuale di Rorschach (SG) ha condannato per omicidio colposo la madre, una 35enne tedesca, a sei anni di reclusione e il padre, un 55enne svizzero, a cinque anni. La sentenza non è definitiva.

Il corpo della piccola era stato trovato rinchiuso in una valigia nella cantina di una casa di Staad dalla polizia nell'agosto del 2015 durante una perquisizione domiciliare. Secondo il pubblico ministero, morì il 3 luglio del 2015: quel giorno i genitori la lasciarono da sola in mansarda per diverso tempo, nonostante la temperatura esterna fosse di 33 gradi.

In un'udienza di quattro giorni a fine novembre era stato chiesto alla Corte se i genitori potevano essere ritenuti responsabili della morte della bimba. I giudici, in una sentenza pubblicata oggi, hanno confermato questa versione. I due hanno gravemente trascurato la figlia, anche a causa della loro tossicodipendenza, trattando successivamente il corpo della bimba "come un rifiuto".

Neuer Inhalt Horizontal Line