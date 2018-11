Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 novembre 2018 10.00 01 novembre 2018 - 10:00

Tragedia sfiorata ieri in serata a Frümsen, nel canton San Gallo, dove la cabina di una funivia si è sganciata dal cavo ed è precipitata per circa 12 metri schiantandosi al suolo.

Fortunatamente non vi era nessuno a bordo. Gli otto passeggeri della cabina che circolava nell'altro senso sono stati tratti in salvo senza grossi problemi, indica oggi la polizia sangallese in una nota.

I fatti si sono verificati verso le 18.30: la cabina si è sganciata dal cavo a circa 200 metri dalla stazione di montagna di Staubern (SG). In quel momento la Rheintal sangallese era spazzata da un forte Favonio. Immediatamente è scattato il freno di emergenza, che ha bloccato l'altra cabina, diretta a monte, a pochi metri dalla partenza.

Una colonna di soccorso del Sax è prontamente intervenuta traendo in salvo le 8 persone che si trovavano a bordo.

La funivia resterà inattiva fino a quando l'impianto non sarà riparato, indica la polizia, precisando che i rottami dovranno essere rimossi con un elicottero.

