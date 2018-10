Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Manna inaspettata per il comune sangallese di Vilters-Wangs. Due coniugi tedeschi gli hanno lasciato in eredità la bella somma di circa otto milioni di franchi. Il Museo d'arte di San Gallo riceve da parte sua una collezione d'arte con opere dal XV al XVII secolo.

"La cospicua eredità è un evento unico per Vilters-Wangs", scrive il Municipio sulla homepage del comune di circa 4800 abitanti nella regione di Sargans.

I coniugi Johannes e Maria Krüppel-Stärk, che non avevano figli, si erano trasferiti dalla Germania a Vilters-Wangs nel 1987 e "vi si erano trovati bene". Vivevano "appartati e modestamente" in una casa unifamiliare nel villaggio di Vilters. L'uomo è morto nel 2011, la donna nel 2016.

La coppia, che non aveva figli, ha scelto il comune come unico erede della sua proprietà in Svizzera. Tuttavia, è stata necessaria una complessa procedura ereditaria della durata di oltre due anni prima che il lascito fosse definitivamente istituito.

