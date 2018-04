Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Un contadino 57enne è rimasto ucciso dopo esser stato sepolto da balle di fieno di 500 kg cadute da un rimorchio venerdì pomeriggio a Necker (SG). L'incidente si è prodotto quando l'uomo stava aspettando di scaricare i mucchi di fieno in compagnia di altre persone.

Il 57enne e i suoi colleghi hanno iniziato ad allentare le cinghie che tenevano il carico in attesa del camion che le avrebbe scaricate, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese. Il contadino ha ignorato l'avvertimento di non sganciare l'ultima cinghia e alcuni mucchi gli sono rovinati addosso.

I presenti hanno liberato l'uomo e hanno provato a rianimarlo. Tuttavia, nonostante l'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il 57enne è morto sul luogo dell'incidente.

