Questo contenuto è stato pubblicato il 22 luglio 2018 13.55 22 luglio 2018 - 13:55

Un tassista di 60 anni è stato aggredito e picchiato ieri sera poco prima di mezzanotte a Rorschach, località sangallese sul lago di Costanza, da una coppia accompagnata da una bambina che è poi fuggita a bordo del taxi.

L'auto ha avuto poco dopo un incidente in cui la bimba è rimasta ferita. In condizioni peggiori è finito all'ospedale il tassista lasciato sul posto.

In una nota diramata oggi, la polizia cantonale indica di aver arrestato e identificato gli aggressori, un uomo di 38 anni e la moglie 34enne, con cui si trovava la figlia di 10 anni. La famiglia è austriaca ma risiede nella regione.

Il tassista ha riportato ferite non meglio precisate alla testa ed è stato trasportato da un'ambulanza in ospedale. I due aggressori si sono diretti con il suo taxi verso l'attigua località di Golbach, ma la vettura è presto uscita di strada su un prato, si è scontrata con una barca che vi era parcheggiata, ha sventrato una siepe ed è rimasta incastrata di traverso, "totalmente danneggiata", davanti all'ingresso di un garage privato.

La famiglia è allora fuggita a piedi ma è stata fermata poco dopo dalla polizia. La bambina si è ferita leggermente e ha dovuto ricorrere alle cure di un medico. Gli agenti hanno constatato che il 38enne non aveva la patente e aveva guidato in condizioni inappropriate: l'uomo ha dovuto sottoporsi a test del sangue e dell'urina, il cui esito non è noto.

L'ammontare dei danni dovrebbe essere alto ma non è stato ancora stimato, conclude la nota di polizia, che ha lanciato un appello ad eventuali testimoni.

