A meno di sei mesi dalle elezioni federali, i delegati del PLR nazionale si riuniscono oggi a Flawil (SG) per dibattere sul futuro della previdenza per la vecchiaia. L'assemblea dovrà pronunciarsi su una risoluzione che chiede una riforma dei tre pilastri.

Età pensionabile, finanziamento dell'AVS e tassi di conversione, questo il menù dei liberali-radicali, che inizieranno così a porre le basi sulla via che vuole intraprendere il partito in materia di politica pensionistica. I delegati saranno chiamati a esprimersi anche su un rafforzamento del terzo pilastro e sui contributi per la previdenza professionale.

In programma vi saranno anche discussioni sulla campagna elettorale in vista delle elezioni federali. Presente anche la consigliera federale PLR Karin Keller-Sutter, che vive a Wil (SG), a una quindicina di chilometri dal luogo dell'assemblea.

