Le guardie di confine hanno fermato venerdì scorso, alla frontiera di St. Margrethen (SG), due uomini che avevano nascosto armi e droga nella loro auto. Entrambi sono stati consegnati alla polizia.

Gli uomini erano in possesso di diverse pistole a gas e scacciacani, così come di materiale pirotecnico e piccole dosi di anfetamina e marijuana, si legge in un comunicato odierno dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

I due cittadini tedeschi si stavano recando in territorio austriaco. In seguito ad un controllo più approfondito del veicolo, sono stati individuati anche un fucile ad aria compressa, un manganello e un coltello.

