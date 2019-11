Due case e una stalla sono state divorate dalle fiamme ieri sera a Mels, nel canton San Gallo. Nessuno è rimasto ferito, precisa la polizia in una nota odierna.

Uno degli edifici era disabitato, mentre l'abitante dell'altro è riuscito a mettersi in salvo. Gli animali erano all'esterno al momento dell'incendio. I danni materiali superano il milione di franchi. È stata aperta un'inchiesta per accertare le cause del rogo.

