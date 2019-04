In un incendio sviluppatosi in una abitazione a Untereggen (SG) la scorsa notte due persone sono rimaste ferite.

In un incendio sviluppatosi in una abitazione a Untereggen (SG) la scorsa notte due persone sono rimaste ferite. Il fuoco è divampato per ragioni sconosciute nella camera di un 76enne.

Gli abitanti hanno notato fumo attorno alle 2:00, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. Hanno quindi allertato i soccorsi. Un 51enne, impegnato ad aiutare gli altri, ha subito delle ustioni.

Anche il 76enne è dovuto essere ricoverato a causa di un'intossicazione da fumo. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme con rapidità. I danni materiali non sono stati quantificati, anche se secondo la polizia potrebbero essere alti.

