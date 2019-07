Un incendio è divampato ieri in un piccolo rifugio sull'Alpe Mädems, sopra Mädris-Vermol (SG). Un escursionista attorno alle 11.40 ha notato le fiamme e ha allertato i pompieri.

Poiché il luogo non è facilmente raggiungibile, per spegnere il rogo è stato utilizzato un elicottero. Un primo volo ha trasportato una squadra di tre vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio della capanna situata a circa 2100 metri di altitudine, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese. In un secondo volo hanno raggiunto il luogo anche alcuni poliziotti e ulteriore materiale per spegnere le fiamme.

La causa del rogo non è ancora chiara, precisa la polizia. Secondo le prime indagini l'ultima visita al rifugio sull'Alpe risale a venerdì. Le persone interessate hanno indicato di aver chiuso la porta e di essere scese a valle. I danni ammontano a diverse migliaia di franchi.

