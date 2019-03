Elezione suppletiva domenica a San Gallo per la successione nel Consiglio degli Stati della neoeletta consigliera federale del PLR Karin Keller-Sutter. L'esponente del PPD Benedikt Würth (nella foto) parte favorito.

Elezione suppletiva domenica a San Gallo per la successione nel Consiglio degli Stati della neoeletta consigliera federale del PLR Karin Keller-Sutter.

L'esponente del PPD Benedikt Würth parte favorito, ma dovrà fare i conti con gli sfidanti di PLR, UDC e Verdi, come pure di tre candidati senza partito.

Visto il numero di concorrenti, sembra più che probabile che si andrà al ballottaggio, in programma il 19 maggio.

La missione si preannuncia alquanto difficile per la candidata del PLR Susanne Vincenz-Stauffacher, avvocata di 52 anni che soltanto la scorsa estate è entrata nel parlamento cantonale e che in qualità di presidente della Frauenzentrale, un'organizzazione a sostegno delle donne, ha un profilo che la posiziona nell'ala radicale del partito.

Con Benedikt Würth, 51 anni, capo del Dipartimento cantonale delle finanze nonché presidente della Conferenza dei governi cantonali (CdC), il PPD mira invece a riconquistare la poltrona andata nel 2011 all'attuale senatore del PS Paul Rechsteiner. L'entrata nella camera dei Cantoni di Würth, che lo scorso autunno era considerato fra i papabili per la successione di Doris Leuthard in Consiglio federale, riporterebbe "la chiesa al centro del villaggio", in un cantone cattolico e a lungo dominato dal PPD.

L'UDC, che a San Gallo è partito di maggioranza relativa, ha nominato il giovane gran consigliere Mike Egger, 26 anni, che proprio in questi giorni ha prestato giuramento in Consiglio nazionale, in qualità di subentrante all'ex presidente dell'UDC svizzera Toni Brunner.

