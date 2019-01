SG: in 5 per seggio Keller-Sutter a Stati, si lancia Sarah Bösch

Karin Keller-Sutter, eletta in governo lo scorso 5 dicembre.

È salito a cinque il numero di candidati per il seggio sangallese lasciato libero al Consiglio degli Stati da Karin Keller-Sutter, eletta in governo lo scorso 5 dicembre.

Ai quattro già noti si è ora aggiunta Sarah Bösch, 36enne senza partito con trascorsi nell'UDC. L'elezione è in programma il 10 marzo.

La possibilità di conciliare lavoro e professione è per lei molto importante, ha dichiarato la neocandidata al "St. Galler Tagblatt", aggiungendo di considerarsi una costruttrice di ponti per l'uguaglianza di opportunità per genitori, figli e datori di lavoro.

Per succedere a Karin Keller-Sutter si sono già candidati il consigliere di Stato Benedikt Würth (PPD, 51 anni il prossimo 20 gennaio), che parte favorito, la granconsigliera Susanne Vincenz-Stauffacher (PLR, 51 anni) e il suo giovane collega Mike Egger (UDC, 26), nonché Patrick Ziltener, 51enne professore di sociologia e storia dell'economia (Verdi). Il PS sangallese, già rappresentato al Consiglio degli Stati da Paul Rechsteiner che vuol difendere il suo seggio in ottobre, non presenta candidati.

