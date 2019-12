Sconosciuti, tra le 4 e le 7.15 di ieri mattina, hanno portato via la copertura in ghisa di alcuni tombini dalle strade di Weesen, nel canton San Gallo. Risultato: una 27enne si è ferita cadendo in un tombino scoperto.

Le indagini hanno rivelato che nella zona sono state notate un'auto e una moto sospette, indica in una nota odierna la polizia cantonale sangallese, che è alla ricerca di testimoni.

I conducenti dei veicoli hanno fatto avanti e indietro più volte, derapando sull'asfalto più volte. Probabilmente erano ubriachi, sottolinea la polizia. Alcuni chiusini sono stati trovati al bordo della strada.

La 27enne è caduta in un tombino e ha riportato ferite a uno stinco, precisa il portavoce della polizia cantonale, Hanspeter Krüsi, all'agenzia Keystone-ATS. L'entità delle lesioni non è stata specificata, ma la giovane donna è stata curata ambulatorialmente da un medico.

