Il protagonista della movimentata mattinata sull'A1 in terra sangallese (Foto polizia cantonale di San Gallo)

Lunghe attese sull'autostrada questa mattina nel canton San Gallo: un cane ha bloccato la circolazione sull'A1 tra Gossau e Uzwil, all'altezza di Oberbüren. Per fermare l'animale è stata chiusa la carreggiata in entrambe le direzione per circa un'ora.

Il cane - scomparso da ieri sera - è stato trovato da una pattuglia della polizia cantonale nei pressi di uno spartitraffico dell'A1, ma ogni volta che gli agenti lo avvicinavano l'animale scappava lungo l'autostrada.

A fermarlo ci ha allora pensato un autista di camion, dopo che il cane si è avvicinato al suo mezzo incolonnato, indica la polizia sangallese in una nota. Gli agenti hanno riportato l'animale da compagnia ai legittimi proprietari.

