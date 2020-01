Uno sci-escursionista di 48 anni è caduto ieri pomeriggio mentre si trovava in prossimità della vetta del massiccio del Pizol (2'844 metri), nel canton San Gallo. L'uomo si è infortunato gravemente ed ha dovuto essere trasportato in ospedale.

Il 48enne era partito in compagnia di un gruppo di sci escursionisti dalla capanna del Pizol con l'intenzione di passare dall'omonimo passo per poi salire sulla cima del massiccio con i ramponi.

In un primo tempo il gruppo ha dovuto fare dietrofront a causa della neve abbondante. Per motivi che un'inchiesta dovrà stabilire l'uomo è poi precipitato lungo un canalone per un centinaio di metri, riportando gravi ferite.

Neuer Inhalt Horizontal Line