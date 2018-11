Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

La polizia cantonale di San Gallo ha sgominato una rete di spacciatori, che vendevano droga a piccoli rivenditori della zona. In totale sono stati mercanteggiati e confiscati oltre nove chilogrammi di cocaina e 27 persone sono state arrestate.

Gli agenti, su ordine del Ministero pubblico, hanno effettuato oggi perquisizioni in un immobile a San Gallo, indica in una nota odierna la polizia cantonale, precisando che l'indagine su questa rete di trafficanti è durata circa un anno.

Nel corso dell'azione di polizia sono state arrestate 15 persone sospettate di traffico di droga. Altre dodici persone, tra cui corrieri e piccoli spacciatori, erano invece già state fermate prima delle perquisizioni. In totale si tratta di 21 nigeriani, due camerunesi e altri quattro individui provenienti da Italia, Portogallo, Liberia ed Eritrea di età compresa fra 20 e 46 anni.

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 9 kg di cocaina per un valore superiore a 800'000 franchi. Durante la perquisizione odierna - sebbene la valutazione dell'ispezione non sia ancora conclusa - sono già stati trovati 3,5 kg di cocaina e oltre 10'000 franchi in contanti. Nell'operazione hanno collaborato agenti della polizia comunale e cantonale, oltre a squadre di cani di entrambi i corpi.

