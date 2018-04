Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Colpi di arma da fuoco e persone ferite nel centro di Wil (SG): questa segnalazione, poi rivelatasi falsa, ha causato un intervento su vasta scala della polizia ieri sera, con il blocco di alcuni isolati della città vecchia.

Alle 22.00 le forze dell'ordine hanno però decretato il cessato allarme. Stando a quando indicato da un portavoce della polizia l'avviso è partito alle 20.00 da un 48enne: gli agenti hanno fatto irruzione nel suo appartamento, situato nella Kirchgasse, trovando l'uomo in stato confusionale. È stato affidato ala cure dei medici.

Prima del sospiro finale - non è successo assolutamente nulla, ha assicurato l'addetto stampa - si erano però vissuti momenti di tensione. Sul posto erano state fatte arrivare pattuglie non solo della polizia sangallese, ma anche - in supporto - di quella turgoviese.

