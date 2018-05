Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 maggio 2018 17.38 09 maggio 2018 - 17:38

Un uomo di 52 anni, di nazionalità svizzera, è stato trovato morto questa mattina in un appartamento a Gossau (SG) dalla polizia cantonale intervenuta in seguito all'esplosione di diversi colpi di arma da fuoco.

Poco dopo una donna di 42 anni, anch'essa svizzera, ha telefonato alla centrale d'allarme dicendo che il compagno le aveva sparato e di essere ferita.

Durante una lite avvenuta nell'appartamento - nel quale la coppia viveva insieme - l'uomo ha presumibilmente minacciato la compagna con un'arma da fuoco e quando la donna è fuggita per le scale ha esploso diversi colpi, indica un comunicato della polizia, precisando che uno di questi ha raggiunto la 42enne alla testa.

Nonostante la ferita riportata, la donna è riuscita a percorrere diverse centinaia di metri in auto e allarmare la polizia. La 42enne è stata trasportata all'ospedale. La polizia parte dal presupposto che l'uomo dopo aver esploso i colpi contro la compagna si sia tolto la vita. L'esatta dinamica dei fatti non è ancora chiara, indica la nota, aggiungendo che indagini sono in corso.

