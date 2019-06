L'UDC del canton San Gallo lancia il consigliere nazionale Roland Rino Büchel nella corsa al Consiglio degli Stati: l'obiettivo è di conquistare un seggio alle elezioni di ottobre, possibilmente togliendolo al veterano socialista Paul Rechsteiner.

La battaglia sarà serrata, con candidature forti presentate anche da PLR e PPD.

I delegati dell'UDC hanno nominato ieri sera il 53enne manager sportivo e piccolo imprenditore con 73 voti, contro i 45 andati all'altro consigliere nazionale democentrista Mike Egger. Il consigliere di Stato Stefan Kölliker e il presidente del partito cantonale Walter Gartmann avevano in precedenza ritirato le loro candidature.

Con Büchel, consigliere nazionale dal 2010, l'UDC sangallese punta a scalzare dal suo seggio il socialista Paul Rechsteiner, ex presidente dell'Unione sindacale svizzera, che siede agli Stati dal dicembre 2011 dopo aver passato 25 anni al Nazionale (vi era entrato nel 1986) e si ripresenta per un terzo mandato. "Vogliamo una rappresentanza al 100% borghese nel Consiglio degli Stati", aveva dichiarato prima dell'assemblea l'ex presidente del partito nazionale Toni Brunner, che conduce la campagna dell'UDC sangallese.

L'assemblea ha respinto la proposta di una doppia candidatura UDC, come pure quella di rinunciare a un candidato per sostenere il consigliere nazionale Marcel Dobler del PLR. Questi è stato scelto dal suo partito con l'obiettivo di riconquistare il seggio perso, dopo l'ingresso nel Consiglio federale di Karin Keller-Sutter, nell'elezione suppletiva svoltasi in maggio, nella quale si è imposto Benedikt Würth del PPD.

Le candidature agli Stati sangallesi sono finora quattro: quelle dei citati Rechsteiner (PS), Würth (PPD), Büchel (UDC) e Dobler (PLR). Altre sono tuttavia attese, in particolare da parte dei Verdi.

