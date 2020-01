È migliorata lo scorso anno la redditività di SGS, malgrado un calo del fatturato. Agli azionisti sarà proposto un dividendo di 80 franchi per azione, in aumento di 2 franchi rispetto all'esercizio precedente.

Il giro d'affari è calato dell'1,6% a 6,60 miliardi di franchi, ma in termini organici si è assistito a una crescita del 2,6%, indica in una nota il gruppo ginevrino specializzato nella certificazione e nell'ispezione.

Il risultato operativo Ebit si è attestato a 1,06 miliardi di franchi, in progressione dell'1,2% (+4,6% a tassi di cambio costanti). Il relativo margine è salito di 0,5 punti percentuali a 16,1%. La direzione ha confermato i suoi obiettivi per l'esercizio in corso, ossia una "solida crescita organica".

Neuer Inhalt Horizontal Line