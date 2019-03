Molta fortuna nella sfortuna ha avuto oggi pomeriggio il guidatore di un furgone per le consegne a Thayngen, nel canton Sciaffusa: è infatti rimasto illeso dopo che sull'automezzo si è abbattuto un albero divelto dal forte vento.

L'incidente è avvenuto lungo la Schaffhauserstrasse verso le 15.45, indica la polizia cantonale in una nota diramata questa sera. Da una foto che l'accompagna appare che l'albero non è caduto sull'abitacolo ma sulla parte anteriore del veicolo, rimasta gravemente danneggiata. La strada è stata chiusa al traffico per circa 30 minuti.

