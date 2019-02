A quattro anni, è fuggito solo in treno da Sciaffusa e si è ritrovato, a pochi chilometri di distanza, in Germania (immagine simbolica).

Un bimbo di quattro anni è scappato lunedì scorso dalla sua casa a Sciaffusa e ha viaggiato da solo in treno fino a Jestetten, in Germania. Fermato dalla polizia, non ha voluto rivelare il suo nome, indica un comunicato odierno della forze dell'ordine.

Il piccolo si è recato alla stazione con la sua bici senza pedali con l'obiettivo di recarsi a Zurigo. È però sceso dal treno regionale a Jestetten - località della quasi enclave tedesca tra i cantoni di Sciaffusa e Zurigo - dove una donna lo ha notato e ha informato la polizia.

Gli agenti lo hanno dapprima portato in un asilo della località tedesca, per chiarire se qualcuno lo conoscesse. Grazie all'accento svizzero e al contatto con le autorità circostanti si è infine chiarita la sua identità. I genitori ne avevano infatti denunciato la scomparsa e hanno quindi potuto prelevare il piccolo fuggitivo all'asilo tedesco. Il motivo per cui il bimbo è scappato di casa non è noto.

