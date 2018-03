Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 marzo 2018 18.30 30 marzo 2018 - 18:30

Quattro feriti, di cui uno grave, e altre quattro persone portate in ospedale per accertamenti: questo il bilancio di un doppio incidente che ha coinvolto tre auto, avvenuto oggi verso mezzogiorno tra Sciaffusa e Thayngen (SH).

Per cause ancora da stabilire una vettura guidata da un 64enne, con a bordo anche la moglie e il nipote di quattro anni, è finita sulla corsia di contromano, spiega la polizia sciaffusana in una nota. Qui è andata a sbattere frontalmente con un'altra auto, guidata da un 31enne.

La vettura dietro al veicolo di quest'ultimo, condotta da una 40enne, e a bordo del quale vi era anche la mamma della conducente e due bambini di 1 e 6 anni, non ha fatto in tempo a frenare e si è scontrata lateralmente con l'auto davanti.

Le persone coinvolte nella collisione frontale hanno riportato ferite di varia gravità e sono state trasportate in diversi ospedali. Una di loro è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata in elicottero. Gli occupanti della terza vettura sono stati portati in ospedale per accertamenti. La causa del doppio incidente è oggetto di un'inchiesta.

Il tratto di strada in questione è rimasto chiuso al traffico per circa tre ore. I primi due veicoli hanno riportato danni totali. In totale sono intervenuti 30 pompieri, 25 soccorritori e 8 poliziotti.

