Il Museo degli ebrei rifugiati a Shanghai ha inaugurato ieri una mostra dedicata ai sopravvissuti svizzeri della Shoah.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, decine di migliaia di ebrei sfuggiti all'Olocausto arrivarono a Shanghai dall'Europa, stabilendosi per lo più in un'area situata a nord del fiume Suzhou. Riuscirono a sfuggire alle atrocità del nazismo grazie all'aiuto del popolo cinese, con il quale hanno instaurato un profondo legame di amicizia.

I loro racconti e le loro testimonianze sono raccolti nella rassegna "The Last Swiss Holocaust Survivors", che ne mostra i ritratti in bianco e nero e diversi filmati.

La mostra approda per la prima volta in Cina dopo essersi soffermata in Svizzera, negli Stati Uniti, in Germania, a Singapore, in Albania, Israele e Italia.

I resoconti dei testimoni, ha sottolineato il console generale svizzero a Shanghai, Olivier Zehnder, mantengono viva la memoria delle atrocità naziste.

Secondo il diplomatico elvetico, la manifestazione può sensibilizzare l'opinione pubblica su questa pagina buia della storia umana. La gente devono rendersi conto dell'urgenza di preservare e registrare le storie dei testimoni, prima che non ci siano più.

Sara Imas, una visitatrice di origini ebraiche, ha definito "impressionante" la mostra di Shanghai.

"Queste foto sono strettamente legate a tutti noi e risvegliano la coscienza delle persone", ha aggiunto Imas. "Dovremmo assumere un atteggiamento più positivo e dedicare più tempo allo studio e alla comprensione della storia".

